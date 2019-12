Resumo: 63º Episódio - 3 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já em casa, Heitor e Sofia contam aos filhos do seu despedimento. Carol e Pipo ficam surpreendidos e não entendem bem qual a ideia dos pais. Heitor fala com Sofia, irado de ciúmes de Duarte e diz-lhe que a culpa de tudo o que estão a viver é dela.

Em casa de Nazaré, as amigas conversam e Cláudia dá o cartão de uma médica sua amiga a Nazaré. Matilde ouve a conversa e fica assustada quando falam em médicos. Mais tarde, pergunta à filha o que se passa com ela e Nazaré foge à pergunta, dizendo que está tudo bem.

Matilde vai a casa dos Blanco falar com Duarte. Verónica chama o sobrinho e fica a assistir à conversa. Matilde diz a Duarte que está preocupada com Nazaré, que ela não tem andado bem e que a ouviu a falar com Cláudia sobre uma consulta médica.

No Hotel, Cris ajuda Ana a chegar até ao quarto. Ana está completamente alcoolizada e fora de si. Gonçalo e Laura dão com eles, acordaram com o barulho, e ficam em choque quando veem a filha naquele estado.

Duarte liga a Nazaré para tentar perceber o que se passa. Nazaré desvaloriza e tenta tranquilizá-lo. Matilde continua preocupada, a filha não quer comer, mas diz-lhe que está tudo bem.

Félix, desconfiado com a situação, pede a Heitor que siga todos os passos de Nazaré.

Bernardo fala com a família por videochamada. Verónica implora-lhe que diga onde está e que volte para casa. Bernardo diz que não vai voltar e que só acedeu a falar com os pais porque sabe que mandaram Heitor atrás dele.

No consultório, Nazaré já está pronta para fazer a ecografia com o apoio da amiga Cláudia. Nazaré mente e diz à médica que o pai não pode estar presente pois está a trabalhar. Quando se ouve o coração do bebé, Nazaré não controla o choro e agarra a mão de Cláudia , dizendo que tem medo do que possam fazer ao seu filho.

Nazaré sai triste do consultório apoiada por Cláudia. Sem que notem, Heitor está a observá-las e entra na clínica assim que elas arrancam.

Já na Atlântida, Félix e Verónica chamam Nazaré ao gabinete e confrontam-na com a gravidez. Nazaré começa por negar, mas percebe que eles já sabem de tudo e, revoltada, admite que está grávida e ameaça-os para que não façam nada àquele bebé. Verónica explica a Nazaré que a gravidez só veio ajudar à concretização do plano que têm para Duarte. Os tios chamam Duarte e coagem Nazaré a contar-lhe que vai ser pai.

Já sozinhos, Nazaré e Duarte estão tensos com a situação. Discutem por causa da gravidez e Nazaré fica magoada e com a ideia de que Duarte não se importava caso ela abortasse.

Já em casa, Nazaré conta a Matilde que está grávida e da discussão que teve com Duarte. Matilde aconselha a filha a dar tempo ao namorado para que assimile a notícia e diz que agora o seu único objetivo é pôr-se boa para recuperar a visão a tempo do nascimento do bebé.