Resumo: 62º Episódio - 2 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa dos Carvalho, Sofia está abatida. Gonçalo, aproveitando a ausência de Laura, pergunta a Sofia se caiu mesmo das escadas ou se foi Heitor que a deixou naquele estado. Sofia, com vergonha de assumir a verdade, defende o marido e diz que ele seria incapaz de tal coisa. Quando os amigos saem, Sofia desaba a chorar.

No Restaurante, Glória tem tudo pronto para receber os convidados quando Rosa lhe diz que desapareceram as batatas e as cebolas. Glória entra em pânico mas, logo a seguir, chega Toni com a comida feita para servir aos clientes. Matias fica desconfiado do irmão.

Cláudia entra apressada em casa de Nazaré e dirige-se à amiga. Nazaré mostra-lhe o teste de gravidez, diz que está atrasada e que se tem sentido enjoada, mas que ainda não teve coragem de fazer o teste para saber a verdade. Cláudia tenta acalmar a amiga e mostra-lhe o seu apoio.

Glória agradece ao filho por ter salvo a reabertura do Barbatanas e Matias não gosta. Glória reordena então as tarefas e diz que Matias fica na banca e Toni no restaurante.

Já no Mercado, Laura pede desculpa a Matias por o ter usado na tentativa de esquecer Gonçalo. Ele diz-lhe que fez o mesmo e Laura aconselha-o a lutar por Nazaré.

Nazaré decide fazer o teste e, quando o mostra à amiga, comprovam que está grávida. Nazaré pede segredo a Cláudia porque tem medo do que Félix e Verónica possam fazer ao seu filho. Cláudia acha que ela devia contar a Duarte, mas percebe a sua posição e promete que vai ajudá-la em tudo.

Bárbara entra de rompante na Atlântida, pede a Duarte que retire a queixa do roubo do relógio porque não fez nada. Ele não acredita nela e, quase a perder a cabeça, expulsa-a da empresa.

Toni chega apressado ao Restaurante e Glória refila pois já estava aflita a achar que não tinha comida. Diz ao filho que tem de passar a cozinhar ali no Restaurante, mas Toni esquiva-se e diz que precisa de cozinhar no seu canto sossegado para ter inspiração.

Já em casa, Bárbara perde as estribeiras e está descontrolada. Dolores começa a ficar preocupada com a filha quando esta lhe diz que sabe que há alguma coisa que não está certa com Nazaré e os Blanco e que não vai parar até perceber o que é.

No Hotel, Laura, Gonçalo e os filhos estão prontos para começar as filmagens da reportagem. Ana, contrariada, acaba por contar ao jornalista que o pai traiu a mãe e que tudo aquilo que ali vê é uma grande hipocrisia. Laura arrasta Ana até à cozinha e discute com a filha. Não consegue perceber porque é que ela não aceita que tenha perdoado o pai. Ana é ofensiva e acaba por virar costas a Laura, que fica desesperada com a atitude.

Sofia está na Atlântida com Heitor a apresentar a sua carta de demissão. Duarte tenta, em vão, sugerir um part-time pois tem pena de perder uma colaboradora tão competente como Sofia, mas Heitor apressa a questão e Sofia despede-se.

Matias entra em casa à procura do telemóvel. Toni fica sob aviso e tenta despachar o irmão o mais rápido possível. Quando Matias sai, Toni faz sinal a Matilde para aparecer e ficamos a descobrir que é Matilde quem cozinha para o Restaurante, em vez de Toni.

No Hotel, Nazaré vai ter com o pai e diz-lhe que lhe quer começar a pagar o barco. Joaquim recusa e até se oferece para pagar o lar de Matilde quando Nazaré lhe diz que é Félix quem paga. Joaquim fica desconfiado.