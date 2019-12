Resumo: 61º Episódio - 1 de dezembro (domingo)

Sofia tenta não irritar Heitor, mas diz-lhe que ainda não sabe se se irá despedir ou não. Heitor não aceita, diz-lhe que ela tem de estar em casa com os filhos, irrita-se com a desobediência dela e bate-lhe mais uma vez. Sofia fica inanimada.

No Lar, Ermelinda desabafa com Cláudia sobre a noite que passou com Floriano enquanto este diz a Ismael que não parou a noite toda e pede-lhe mais comprimidos.

Enquanto conversa com Félix, Duarte percebe que não tem o seu relógio. Confrontar Bárbara e acaba por encontrar o relógio no seu quarto.

Nazaré agradece a Duarte a refeição e diz-lhe para ir trabalhar e não perder mais tempo com ela.

Heitor diz aos filhos que Sofia caiu das escadas. Pipo estranha e Heitor começa a irritar-se com ele e a ser agressivo. Sofia pede-lhe que se controle e diz-lhe que vai deixar a Atlântida.

Matilde e Joaquim falam de João, ela diz-lhe que não tem nada com ele e Joaquim acha que era melhor tratarem dos papéis do divórcio.

Luís e Cris disputam a atenção de Érica. Discutem para ver de quem ela gosta mais e Luís aproveita para contar a Cris que dormiu com Érica. Cris não gosta e diz-lhe que ainda assim isso não faz dele o pai do bebé. Verónica chega, vê o nível de ansiedade da filha, e manda-os aos dois dali para fora.