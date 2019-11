Resumo: 60º Episódio - 29 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já de manhã, Duarte surpreende Nazaré em sua casa. Chega para propôr à namorada uma “pescaria” a dois, mas a jovem diz-lhe que a pesca do dia já foi feita. Em alternativa, decidem que vão dar um passeio de barco juntos.

Na casa de Félix, Bernardo prepara a mala enquanto Érica suplica ao irmão que lhe diga sempre onde está e que a avise se precisar de alguma coisa.

João vai ao encontro de Matilde. Informa-a que vai para Lisboa, na tentativa de se reconciliar com o filho, mas que lhe deixa Duque. Matilde não quer ficar com o cão, o seu grande companheiro, mas João insiste e diz que o treinou para que seja uma ajuda.

Bárbara vai à Atlântida ter com Félix. Quando está a entrar, cruza-se com Ramiro, mas nem lhe presta muita atenção.

A jovem entrega a Félix uma data de documentos referentes ao processo. Félix dá-lhe um adiantamento e agradece-lhe a dedicação.

No Mercado, Laura vai falar com Dolores e Luís e conta-lhes que apareceu uma testemunha que diz ter visto Joaquim a entrar no armazém.

Em casa de Félix, Bernardo está ansioso com a partida. Verónica acha-o distante e tenta aproximar-se, mas Bernardo não consegue contar a verdade à mãe. Bernardo diz a Verónica que gosta muito dela e sai direto para o carro de Olívia, dando-lhe ordem para arrancar. Quando Verónica se apercebe do que está a acontecer, já é tarde demais.

No Mercado, Dolores está num pranto, já não sabe em quem deve acreditar. Joaquim afirma que é inocente e Nazaré, para ilibar o pai, diz que estavam juntos naquela altura.

Já no Restaurante, Luís diz a Nazaré que sabe que a irmã mentiu para proteger Joaquim. Enquanto falam, Nazaré tem uma tontura, que tenta disfarçar, e acaba por despachar Luís. Desabafa com Toni que não vai entregar o pai, mas sim descobrir porque é que esta testemunha está a mentir.

Já em casa dos Soares, Bárbara diz que Joaquim ficou detido, mas que o advogado vai recorrer da decisão. Luís sabe que Nazaré está a mentir, mas não se atreve a dizer nada. Bárbara está decidida a ir falar com Ramiro.

Verónica está farta do assunto Joaquim e quer focar-se em encontrar o filho. Érica diz que o irmão está bem e que não precisam de se preocupar. Félix perde a cabeça com a filha por saber onde está o irmão e não querer dizer. É Duarte quem vem acalmar os ânimos.

No Mercado, Luís encontra Ramiro. Bárbara reconhece-o e vai confrontá-lo. Luís aperta com ele para que responda às perguntas de Bárbara. A jovem avisa-o que vai partilhar com a polícia as suas desconfianças e que ele está tramado.

Laura vai ter com Félix e Verónica à Atlântida para lhes dar a notícia de que Ramiro retirou a queixa e que admitiu que eles o tinham subornado.

Bárbara partilha com Dolores que Ramiro não passou de um esquema dos Blanco para incriminar Joaquim e que, cada vez mais, tem a certeza que Joaquim está a dizer toda a verdade. Bárbara recebe chamada de Félix.

Em casa dos Blanco, Bárbara abre o jogo e diz-lhes que nunca esteve do lado deles. Enganou-os desde início e que estas atitudes só a fazem crer que Joaquim sempre disse a verdade e que eles são uns canalhas. Bárbara continua a insistir nas desconfianças em relação a Nazaré e diz que não vai descansar enquanto não perceber qual é o esquema.