Resumo: 59º Episódio - 28 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Atlântida, Bárbara vai confrontar Verónica e Félix sobre a relação de Duarte e Nazaré. Bárbara diz-lhes que vai conseguir provar que Nazaré não presta e que vai descobrir qual é o interesse que eles têm nesta relação do sobrinho com a peixeira.

Félix e Verónica, sentindo-se ameaçados, sugerem a Bárbara que fique do lado deles e em troca pagam-lhe a dívida e arranjam-lhe trabalho. Propõem à ex-funcionária que lhes dê informações sobre as movimentações da mãe e de Joaquim no processo para que consigam ter sempre vantagem sobre o inimigo.

No Lar, Toni está aflito pelo sucedido com a Didi. Ermelinda sugere que ele abandone o Lar para não provocar mais estragos. Ismael também acha melhor que Toni volte para casa.

Já em casa, Bárbara fala com a família sobre a proposta dos Blanco. Bárbara diz à mãe que eles a querem comprar em troca de informações sobre o processo e sobre Joaquim. Bárbara está decidida a enganá-los fazendo jogo duplo. Dolores acha que pode ser perigoso, mas fica orgulhosa da filha.

João está arrasado por causa de Matilde, não aguenta vê-la assim. Olívia consola o avô e diz-lhe que devia ir com ela para Lisboa ver a família.

Glória acorda Matias, muito assustada, a dizer que lhe estão a assaltar a casa. Quando estão prontos para atacar, é Toni quem entra em casa. Diz que teve de sair do Lar e que vai voltar a casa. Glória agradece, em preces, a Ermelinda e Floriano.

Carol aceita novo desafio de ANON para passar o máximo de tempo possível acordada. Cheia de olheiras e farta de beber café, Carol vai com Ana até à praia para a filmar a surfar.

Verónica conversa com Félix sobre Bernardo. Diz que falou com o filho e que pode garantir que ele vai ficar calado. Félix mostra-lhe várias opções de clínicas para onde podiam mandar Bernardo enquanto este e a irmã estão escondidos a escutar a conversa.

Bernardo está em pânico e diz a Érica que não quer ser internado numa clínica. A irmã promete-lhe que não vai permitir que isso aconteça, mas Bernardo está decidido a fugir com Olívia.

No lar, Olívia comenta com o avô que tem mesmo de ir para Lisboa nesse dia. Ismael chega com uma embalagem de comida que diz que comprou a Matias na banca dos Silva. João fica chocado ao perceber que anda a ser enganado por Glória e pelos seus filhos.

João vai ao Mercado e dirige-se à banca de Matias. Ainda que os irmãos tentem disfarçar, João acaba por descobrir as marmitas. Com uma enorme fúria, entra no Restaurante, e diz a Glória que quer acabar com a sociedade e exige o seu dinheiro de volta.

Laura fala com Félix e Verónica e diz-lhes que não encontraram nenhuma prova nem no carro de Félix nem no armazém. Félix insiste na sua desconfiança sobre Joaquim tentando manipular Laura a suspeitar dele.

Já de manhã, Duarte surpreende Nazaré em sua casa. Chega para propor à namorada uma “pescaria” a dois, mas a jovem diz-lhe que a pesca do dia já foi feita. Em alternativa decidem que vão dar um passeio de barco juntos.

Na casa de Félix, Bernardo prepara a mala enquanto Érica suplica ao irmão que lhe diga sempre onde está e que a avise se precisar de alguma coisa.