Resumo: 58º Episódio - 27 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Félix, desesperado com a fuga de Bernardo, procura Cláudia e o seu consolo. Cláudia não o quer ver e expulsa-o do Lar.

Na Atlântida, Nazaré conta a Verónica que Toni já foi falar com Duarte a contar que o envolvimento com a Nazaré tinha sido uma invenção dele e que nada tinha acontecido. Verónica dá os parabéns a Nazaré e diz-lhe que está pronta para o próximo passo, que é casar com Duarte.

Nazaré fica estupefacta com a proposta de Verónica e diz-lhe que já estão a levar as coisas longe demais. Verónica é assertiva e diz à jovem que ou casa com Duarte ou ele morre.

Duarte vai ter com Bárbara à casa dos Soares e acaba tudo com ela porque voltou para a Nazaré. Bárbara não quer acreditar que Duarte só a usou para fazer ciúmes à namorada. Duarte está envergonhado e farta-se de pedir desculpa.

No Mercado, Glória apressa Matias a encher as marmitas antes que João dê por isso. Gonçalo vai até à banca de Matias e diz-lhe que voltou para casa e que o quer longe de Laura.

No Hotel, Sofia está de rastos pela noite anterior. Está triste e desiludida com o marido. Heitor diz que a ama e que não suporta ver outro homem aproximar-se dela.

Na casa Félix, Bernardo é visto por um médico. O médico confessa a Verónica que Bernardo não tinha andando a tomar a medicação certa. Bernardo está aterrorizado, com medo do pai, e Érica acaba por contar que Félix bateu no filho.

Bárbara vai ao Mercado confrontar Toni. Toni explica-lhe que o que fez foi mesmo porque entendeu que Duarte e Nazaré gostam um do outro e que não vale a pena tentar contrariar esse sentimento.

Verónica dá uma bofetada em Félix e ameaça-o caso bata em Bernardo outra vez. Diz-lhe para se concentrar no casamento de Duarte e Nazaré e deixar Bernardo a seu cargo.

Nazaré desabafa com a amiga Cláudia e diz-lhe que não consegue esquecer que Duarte esteve com Bárbara, embora sabendo que foi apenas com a intenção de a magoar.

Luís vai até à casa do Félix para ver como está Érica. Diz-lhe que não quer discutir, que veio em paz e só quer mesmo saber se ela está bem. Luís diz a Érica que não se importa se não for o pai do bebé, que gosta dela e que quer ficar com ela independentemente de tudo o resto.

No Lar, Floriano e Ermelinda vão ter com Didi e começam a pôr o seu plano em prática. Toni está na sala do pessoal, Didi entra e tranca a porta atrás de si. Começa a dançar, despe o robe e depois finge que lhe dá um ataque e cai para o lado. Toni fica em pânico, sem saber o que fazer.

João vai a casa de Matilde e diz-lhe que esteve a treinar o seu cão Duque para que a possa ajudar. Matilde não quer dar falsas esperanças a João. Ele diz-lhe que, se for por causa de Joaquim, que já falou com ele e que ele só quer que Matilde seja feliz ao lado de alguém que a ame. Joaquim disse a João que o seu coração pertence a Dolores.