Resumo: 57º Episódio - 26 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No armazém, Félix e Verónica estão em pânico com a bomba e a fazerem de tudo para sairem dali.

No Mercado, Nazaré aperta com Toni e este acaba por lhe confessar que apanhou Félix e Verónica e os prendeu num armazém com uma bomba. Nazaré agarra-o pelos colarinhos e exige que ele lhe diga onde estão.

Félix vai tentar desativar a bomba quando ouvem um barulho do exterior. Aparece uma pessoa que puxa Verónica e Félix vem atrás.

Verónica, Félix e o encapuzado correm para fora do armazém e escondem-se atrás do carro quando se dá uma enorme explosão. O encapuzado foge sem que eles dêem conta.

No Hotel, Laura está a arrumar o quarto quando Gonçalo aparece. Diz que não consegue parar de pensar nela e beijam-se.

Toni e Nazaré discutem e ele diz-lhe que perdeu a oportunidade de se ver livre desta chantagem. Nazaré grita-lhe dizendo que nem ela nem Toni são assassinos e que se não tivesse ido para a cama com ele provavelmente não estaria nesta situação.

Laura interroga Félix e Verónica sobre o sucedido. Eles dizem que não viram ninguém, mas Félix conta que suspeita que possa ter sido Joaquim.

Já no bar do Hotel, Laura confronta Joaquim que lhe diz para não voltar a falar com ele até ter provas do que está a dizer. Mais tarde, Joaquim desabafa com Dolores sobre as insinuações de Laura. Dolores parece desconfiar dele também e Joaquim pede-lhe que saia imediatamente.

Toni vai até à Atlântida para falar com Duarte. Confessa-lhe que se aproveitou que Nazaré bebeu demais para lhe dizer que tinham dormido juntos mas que não aconteceu nada e que tudo o que ele disse era mentira.

Gonçalo está de volta ao Hotel. Cris dá as boas vindas ao pai e Gonçalo promete aos filhos que tudo fará para recuperar a confiança deles. Ana está revoltada com o regresso do pai e diz que não o perdoa.

Toni conta a Nazaré que já disse a Duarte que a história de terem dormido juntos era mentira. Diz que só o fez porque gosta dela e quis acreditar que podiam voltar.

Já no bar do Hotel, Heitor e Sofia jantam e Sofia está visivelmente incomodada. Um dos bailarinos do show chama Sofia para dançar. Ela não quer, mas Laura empurra-a. Heitor não acha graça e fica cheio de ciúmes.

Depois da dança, Sofia regressa à mesa bastante animada. Heitor agarra-a com força, cego de ciúmes. Sobem para o quarto e Heitor viola a mulher.

Na casa Gomes, Duarte vai falar com Nazaré. Pede-lhe desculpa e beijam-se compaixão. Nazaré, apesar de estar magoada com ele, segue o plano pois sabe que têm de voltar a namorar.