Resumo: 56º Episódio - 25 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na casa Gomes, Nazaré e Toni discutem. Ele quer saber porquê e como é que ela anda a ser chantageada pelos Blanco. Nazaré acaba por lhe contar a história toda.

Bernardo conta que a enfermeira Elsa fugiu e Félix apressa-se a querer arranjar uma solução para que o filho não volte para casa, mas Verónica impede-o.

Toni fica em choque com tudo o que Nazaré lhe conta e percebe ainda que foram os Blanco que ameaçaram a família dele. Nazaré avisa-o que se não fizerem tudo exatamente como eles dizem, que se arriscam a ir presos os dois ou pior.

No bar do Hotel, Matias está lesionado na coxa e Laura brinca com ele enquanto o massaja ao mesmo tempo. Laura acaba por convidá-lo para jantar e sente que a cumplicidade entre os dois aumenta.

Dolores fala com Joaquim e confessa que está muito nervosa por causa da entrevista. Joaquim diz-lhe que será uma vantagem para ela tornar este caso público e mais mediático.

Félix fala com a jornalista e diz-lhe que, não querendo influenciar, deveria ouvir o outro lado da história e não apenas a versão de Dolores.

Na casa dos Soares, já decorre a entrevista a Dolores. Quando a jornalista começa a ser dura nas perguntas, Dolores não gosta das insinuações que esta está a fazer e expulsa a equipa de reportagem de sua casa.

Duarte e Félix veem a entrevista de Dolores e Duarte está em choque, pois não entende como é que Dolores se prestou a uma exposição daquelas. Félix acalma o sobrinho, dizendo que Dolores e Joaquim não vão ter força suficiente para os enfrentar.

Toni fala com Nazaré e tenta mostrar-lhe que ela está bem é com ele e que deviam voltar. Nazaré está irredutível e relembra Toni que tem de cumprir o acordo com os Blanco e que ama Duarte.

No Mercado, Toni combina um encontro com Edgar, um mafioso e pede-lhe que faça um serviço bem longe dali e sem levantar muitas suspeitas.

Já durante o jantar no Hotel, Matias suja a camisa com um mojito. Laura insiste para que ele vá trocar de roupa e diz que lhe empresta outra camisa. Sobem para os quartos. Já no quarto, Matias despe a camisa suja e Laura fica atrapalhada quando o vê em tronco nu. Matias puxa-a e beija-a com intensidade. O clima aquece.

Laura não consegue avançar. Pede desculpa a Matias e confessa-lhe que ainda ama Gonçalo e que não o esqueceu. Neste momento, Gonçalo entra pelo quarto, quer bater em Matias. Laura conta-lhe que não aconteceu nada entre os dois para além de um beijo.

Já de manhã, Félix e Verónica estão prontos para sair de casa. Verónica repara que tem o pneu do carro furado e acaba por apanhar boleia de Félix. Dentro do carro começa a espalhar-se um fumo que os põe aos dois inconscientes.

Da parte de fora do armazém, vemos Toni a sair muito nervoso. Sente-se culpado, mas não hesita e vai-se embora.

Félix e Verónica começam a acordar. Não se lembram do que aconteceu, apenas de estarem dentro do carro e do fumo. Quando dão por isso estão num armazém abandonado sem saber quem os pôs ali.

Desesperados, Félix e Verónica tentam encontrar uma forma de sair dali. Félix está a partir o cadeado do portão quando Verónica levanta uns panos e se depara com uma bomba. Os dois ficam em pânico.