Resumo: 55º Episódio - 22 de novembro (sexta-feira)

No Lar, Bárbara está dedicada a impressionar Ermelinda, pintando-lhe as unhas. Ermelinda pede à jovem que fique com a esmeralda. Bárbara fica super feliz, mas controla-se e agradece a confiança.

Sofia e Laura conversam no Hotel e Laura confessa à amiga que se sente atraída por Matias. Sofia encoraja-a a seguir em frente enquanto lhe pede que marque uma noite para ela e Heitor no Hotel.

Erica vai à Quinta para ver Bernardo. Apesar de Elsa tentar impedi-la, Érica dá-lhe a volta, segue para junto do irmão e conta-lhe que já sabe o que se passa, que Olívia lhe contou tudo e que ela vai ajudá-los.

Toni está ao telefone com a clínica de Lisboa. Percebe que Elsa não trabalha lá e que Matilde também não esteve a fazer tratamentos nos últimos tempos.

Bárbara envia mensagem a Toni a dizer que o plano deles correu bem e que Ermelinda e Floriano lhe deram a esmeralda. Quando Bárbara se prepara para receber a “herança”, percebe que a esmeralda afinal é uma vaca. Ermelinda diz à jovem, perante o seu choque, que se fosse uma esmeralda não lha dava, mas que assim com o bicho pode fazer queijos.

Mais tarde, Toni entrega a carteira a Elsa e faz um jogo sedutor que lhe permite entrar na Quinta e aceder ao telemóvel da enfermeira. Toni vê mensagens trocadas com Félix e percebe tudo.

Quando Elsa volta com o café, Toni ameaça-a e fá-la contar onde esteve Matilde e o que lhe andaram a fazer. Elsa conta-lhe tudo e pede a Toni que não a denuncie à polícia. Elsa apressa-se a retirar tudo o que é seu da Quinta dos Blanco e a desaparecer sem deixar rasto.

Toni vai a casa de Nazaré e confronta-a com o rapto de Matilde. A princípio, Nazaré nega tudo, mas Toni conta-lhe do seu encontro com Elsa e Nazaré é obrigada a dizer-lhe a verdade, implorando para que não faça nada se não vão acabar todos mal.