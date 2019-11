Resumo: 52º Episódio - 19 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bernardo finge estar a dormir enquanto ouve a conversa toda. Verónica e Érica comentam com Elsa que não é normal Bernardo estar sempre a dormir. A enfermeira troca um olhar cúmplice com Félix e diz que faz parte do tratamento.

Luís está em casa de Nazaré, passou lá a noite. Joaquim chega mas o filho não o quer ouvir e sai. Já no Mercado, Luís pede as contas a Dolores e diz que não vai trabalhar mais ali e que tem vergonha de ser seu filho.

Luís e Dolores continuam a discutir, em pleno Mercado, e já toda a gente começa a comentar que Luís é filho de Joaquim. Dolores está constrangida e magoada e Glória decide intervir a favor da amiga. Já no Restaurante, Dolores tenta recompor-se e explica a Glória que teve mesmo de contar isto agora para se sentir mais aliviada.

Toni espera por Nazaré em casa dela com um ramo de flores. Nazaré chega, devolve as flores e diz-lhe que o que se passou foi um erro e que ama Duarte. Toni promete-lhe que não vai desistir.

Duarte fala com o tio, está contente que as coisas estão a correr bem e diz-lhe que está a pensar ir viajar e que vai desocupar o gabinete. Nazaré pergunta-lhe se ele vai embora, ele diz-lhe que é frustrante ver que as coisas estão melhor sem ele. Nazaré confessa-lhe que ficou muito magoada com a cena de Bárbara e ele responde-lhe que foi intencional.

Dolores entra de rompante na Atlântida e comunica a Félix e Verónica que vai avançar com o processo e que Luís já sabe de tudo. Duarte não percebe a conversa e não gosta que os tios tenham feito chantagem com Dolores.

Nazaré encontra-se com Joaquim e pergunta-lhe se ainda está disposto a compensá-la pelos anos de ausência pois tem um pedido para lhe fazer.

Félix já está instalado no gabinete da presidência quando Duarte entra com Joaquim. Joaquim confessa ter sido ele a sabotar a encomenda da coleção cápsula e Duarte reclama uma reunião de administração para provar que não foi o culpado e assim reaver o seu lugar.

Nazaré aguarda na receção expectante. Joaquim sai e avisa a filha que fez o que ela lhe pediu. Duarte está furioso com Joaquim e confronta Nazaré dizendo que o pai dela é um mentiroso, mas Nazaré fica satisfeita porque o plano foi bem-sucedido e rapidamente Duarte voltará à presidência da empresa. Verónica desconfia que este plano teve dedo de Nazaré, mas a jovem nega tudo.

Duarte e Bárbara estão no Hotel e brindam ao regresso dele à Atlântida. Duarte avisa Bárbara que devia aconselhar a mãe a desistir do processo. Bárbara diz-lhe que o jantar é para comemorar e que não vai deixar que os assuntos de família interfiram naquele momento.

