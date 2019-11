Resumo: 50º Episódio - 15 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa dá o comprimido a Bernardo e diz que o pai vai gostar de saber que ele se tem portado bem. Bernardo vai à janela e manda os comprimidos fora.

Glória recebe Verónica no restaurante começa a tentar demovê-la de almoçar ali. João intercede, furioso com a sócia. Laura entra no restaurante e, em tom de vingança, diz a Verónica que tem o carro bloqueado.

Já na Atlântida, Félix fala com Verónica e diz-lhe que foi Joaquim que denunciou o desfalque na empresa. A secretária entra e anuncia que Dolores e Joaquim estão lá fora para falar com eles.

Joaquim enfrenta Félix e diz-lhe que Dolores é a dona legitima da serração e das terras e que já sabem que a escritura desapareceu do cartório. Avisa-o de que o assunto agora será tratado por advogados e que vai fazer justiça.

Toni chama Duarte a sua casa e conta-lhe que ele e Nazaré voltaram. Duarte fica em choque, não quer acreditar, mas Toni é muito convincente e até lhe diz para ele perguntar então à namorada o que fez na noite anterior.

Félix está irritado com a coragem de Dolores, nunca pensou que fosse capaz de o enfrentar assim. Verónica sugere que usem Nazaré contra Joaquim, mas Félix quer perceber primeiro que podres poderá ter Dolores.

Gonçalo sonda Heitor. O amigo quer saber se ele alguma vez foi agressivo com Sofia pois viu-lhe umas marcas nos pulsos. Heitor fica indignado, mas não gosta do que ouve.

Nazaré está muito nervosa à espera de Duarte. Ele chega e diz que esteve a falar com Toni e pergunta-lhe se é verdade que dormiram juntos. Nazaré tenta explicar que não se lembra de nada porque bebeu uns copos a mais, mas Duarte já nem quer ouvir mais nada.

Floriano está cabisbaixo e vai desabafar com Ismael. Este diz-lhe que acha que sofre de impotência e pede ajuda ao auxiliar. Ismael vende-lhe uns comprimidos, mas diz-lhe para ir com calma.

Já Duarte está em casa quando tocam à campainha. Duarte nem deixa Bárbara acabar a frase, cala-a com um beijo intenso e diz-lhe que não a chamou ali para falarem. Duarte pega em Bárbara ao colo e leva-a para a cama. Percebemos que vão fazer amor.

De manhã, Sofia está na cozinha a preparar o pequeno almoço quando Heitor chega e avisa-a que tem de ter cuidado com o que conta a Gonçalo. Sofia tenta defender-se e Heitor acaba por a ameaçar que conta a toda a gente o que se passou entre ela e Rogério.