Resumo: 49º Episódio - 14 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bárbara avança para Joaquim e é Toni quem repara que ela tem uma faca na mão e trava-a a tempo, mas acaba por se cortar. Nazaré repara na faca e sai atrás deles.

Já em casa da Toni, este tenta acalmar Bárbara. Nazaré aparece e diz que vai contar a Laura o que aconteceu. Toni pede-lhe que não o faça e diz que é um favor que ela lhe deve.

Em casa dos Soares, Bárbara está furiosa com Joaquim e atira-se a ele. Joaquim conta-lhes que a serração e as terras são deles e Luís diz que não tem problema nenhum em ir contra os Blanco.

No Lar, Félix procura Cláudia. Ela diz que não o quer ver e afasta-o. Félix insiste em beijar Cláudia e é Ismael quem os separa. Félix olha-o com raiva. Ismael consola Cláudia e diz-lhe que Félix não a merece. Cláudia encosta-se no seu ombro e Ismael olha-a apaixonado.

Toni ouve Nazaré falar, com tristeza, do pai. Diz-lhe que pode contar com ele para desabafar. A conversa desenvolve-se e acabam os dois a fazer uma competição com tremoços e cervejas. Toni pergunta-lhe se não tem saudades deles e Nazaré dá mais um golo na cerveja para fugir à questão.

Luís fala com Bárbara sobre as terras e a serração. Dolores acredita em Joaquim, mas não quer pôr-se nessa luta. Bárbara, pelo contrário, quer reclamar o que é seu.

Na Atlântida, Joaquim agradece a Sofia a ajuda. Félix aparece e diz-lhe para ir buscar as suas coisas. Joaquim avisa-o que o vai destruir.

Na casa Gomes, Nazaré acorda e fica em pânico ao perceber que Toni dormiu ali. Ele aproveita que ela não se lembra de nada para dizer que estiveram juntos.

Na Quinta, Verónica comenta com Elsa que não é normal Bernardo estar sempre a dormir e que lhe deviam mudar a medicação. Olívia diz que a medicação que lhe estão a dar são comprimidos para dormir.

João mostra, orgulhoso, a nova ementa do restaurante a Glória. Glória diz mal do restaurante a um casal que entra e indica-lhes a banca do Matias dizendo que lá a comida é boa e barata.

Está uma fila enorme para o take away, Matias e Toni apressam-se a despachar os pedidos. Nazaré vai ter com Toni, quer falar com ele e perceber ao certo o que aconteceu na noite anterior. Toni continua a mentir e mostra-se chocado e ofendido por Nazaré não se lembrar de nada.