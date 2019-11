Resumo: 48º Episódio - 13 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na casa Gomes, Matilde diz a Nazaré que acredita que Joaquim seja inocente. Duarte chega e Nazaré conta-lhe que Carlos é Joaquim e que quem matou Alfredo foi o pai dele e não Joaquim. Duarte não acredita nessa história.

Félix está surpreendido com a gravidez de Érica. Verónica diz-lhe que irá criar a criança como um filho. Duarte chega, conta que Joaquim foi preso e diz que não foi ele que matou Alfredo, mas sim António.

Sofia fala ao telemóvel com Joaquim e aponta um contacto que este lhe dá. Heitor chega nesse momento e fica com ciúmes, questionando Sofia sobre a relação dela com Joaquim. Ela diz-lhe que ele era muito amigo do pai e está a ajudá-lo. Heitor é agressivo e acaba por bater em Sofia.

Já só os dois, Félix diz a Verónica que a morte de Alfredo foi um acidente, mas António queria as terras e a serração, por isso, a escritura foi falsificada.

Em casa dos Soares, Bárbara quer comemorar a prisão do assassino do pai. Dolores fica revoltada, diz que Joaquim é inocente e que quem matou Alfredo foi António. Bárbara fica furiosa com mãe por ainda defender aquele homem.

No Lar, Félix conta a Cláudia que Érica está grávida e que Verónica quer ficar com o bebé e criá-lo como se fosse seu filho. Cláudia, revoltada, acaba tudo com ele porque sabe que ele, no fundo, nunca se vai divorciar.

Duarte está muito revoltado com Nazaré. Não percebe como é que ela pode acreditar num homem que a abandonou há 20 anos. Nazaré pede-lhe que não se zanguem por causa dos pais.

Carol continua a aceitar os desafios de ANON. Desta vez, tenta cortar o cabelo vendada e acaba por se magoar. Pipo tem de ir com a irmã para o hospital.

João tenta aproximar-se de Matilde, mas esta diz-lhe que não consegue ser mais do que uma amiga neste momento porque o seu marido voltou e ela precisa de tempo.

Olívia olha para o comprimido de Bernardo. Decide que vai tomar para perceber qual é o efeito. Já no restaurante, Olívia está com muito sono e percebe que estão a sedar Bernardo.

Dolores está feliz, Joaquim vai ser libertado porque o crime prescreveu. Bárbara fica indignada e acaba por discutir com a mãe.

À entrada da PJ, todos aguardam a saída de Joaquim. Nazaré está lá e Joaquim fica contente ao vê-la. De repente, no meio da multidão, Bárbara tira uma faca da mala e avança para Joaquim.