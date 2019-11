Resumo: 47º Episódio - 12 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bárbara está a ser muito atenciosa com Ermelinda. Esta acaba por lhe contar a história da esmeralda e Bárbara fica atenta.

No Hotel, Joaquim manipula as imagens das câmaras de vigilância da Atlântida que Nazaré lhe deu e retira as suas. Mais tarde, na Atlântida, Nazaré mostra as imagens a Duarte, que não quer acreditar que não vai conseguir provar a sua inocência.

Cláudia acompanha Matilde nos tratamentos para recuperação da visão. Matilde está pouco cooperante e pede a Cláudia que a leve a um sítio. Joaquim surpreende-se ao ver Matilde. Ela diz-lhe que exige uma explicação e Joaquim apressa-se a pedir desculpa por tudo. Matilde avisa-o que mantenha Nazaré afastada dos seus esquemas de vingança.

No Mercado, preparam-se as coisas para o concurso quando Joaquim chega e conta a Dolores que Nazaré não o denunciou. Glória suborna Ana e Pipo para que votem nela.

Olivia vai à Quinta disfarçada e diz que vai entregar uma pizza. Elsa diz que não pediram, mas Olívia consegue dar-lhe a volta e foge para os quartos. Quando encontra Bernardo, este está muito sonolento e fala com muito esforço. Ela tira um comprimido dos que Bernardo está a tomar e acaba por ser apanhada por Elsa e expulsa da Quinta.

Laura anda desconfiada de Joaquim e, sem que este se aperceba, rouba-lhe a escova de dentes para mandar para análise. Quando chegam os resultados, Laura fica em choque.

Glória e Chef Jean Luc acabam os seus pratos. João descobre a manha de Glória e avisa-a que se continua com estas artimanhas passará a assistente do Chef.

Érica chama Cris e Luís para lhes comunicar que tomou uma decisão em relação ao bebé e que vai levar a gravidez em frente mas, mal o bebé nasça, vai entrega-lo a Verónica. Luís fica extremamente magoado e sai. Cris, em choque, conta a Érica que Gonçalo e Verónica se envolveram. Érica confronta Verónica e está revoltada porque a mãe traiu o pai. Verónica tenta acalmar a filha, desvalorizando a situação.

Durante o concurso, no Mercado, Laura chega, e para surpresa de todos, algema Joaquim e informa-o que está detido. Burburinho geral e Bárbara fica em choque ao perceber quem é Joaquim, na verdade.

No Mercado, Dolores está num pranto e diz que Joaquim é inocente. Glória consola a amiga, quando Luís chega e pergunta o que se passou. Bárbara apronta-se a dizer que Carlos é Joaquim, o assassino do pai deles.