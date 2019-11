Resumo: 44º Episódio - 7 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré e Duarte pensam como podem chegar ao culpado pela sabotagem da encomenda, quando Duarte se lembra do sistema de segurança que mandou instalar.

No Lar, Olívia chega para fazer um piquenique com Bernardo. Oferece-lhe uma cidra e ele diz que nunca o deixaram beber por ser autista. Cláudia aparece, surpreendendo os dois e fica chocada por encontrar Bernardo ali escondido.

Na Quinta, Cláudia pergunta a Félix porque é que ele queria internar Bernardo. Félix dá-lhe a volta, como sempre, e esta acaba por lhe confessar que Bernardo está no lar.

Bárbara está no bar do Hotel, a beber gins. Quando tenta pagar a conta, os cartões não param de ser rejeitados. Rui mete-se com Bárbara e oferecesse-se para pagar a sua conta. Toni, que está no outro canto do balcão, observa tudo. A conversa segue entre Rui e Bárbara e o jovem acaba por a convidar a subir até ao seu quarto.

Já no quarto de Hotel de Rui, Bárbara está desconfortável. Rui beija-a, mas ela afasta-o e começa a empurra-lo. Rui quer força-la e Bárbara começa a entrar em pânico. Toni entra de rompante no quarto e leva Bárbara dali para fora.

No Lar, Bernardo e Olívia já estão alegres com as cidras que beberam. Cláudia aparece e dá-lhes um raspanete. Aparece Verónica seguida de Ismael e dos enfermeiros que vão levar Bernardo dali.