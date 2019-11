Resumo: 41º Episódio - 4 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Félix fica chocado quando Sofia lhe mostra a nota de encomenda para a coleção cápsula. Pede à secretária que averigue quem entrou e saiu do seu gabinete nesse dia. Sofia conta a Joaquim da conversa com Félix e este diz-lhe que faça exatamente o que ele lhe pediu, que ninguém descobrirá a verdade. Enquanto isto, Verónica dá entrevista a dizer que a empresa foi sabotada.

Duarte traduz o que Dr. Carson diz sobre a operação de Matilde. Foi um sucesso e conseguiram retirar o tumor.

Félix troca os comprimidos de Bernardo e pede a Paula que garanta que o filho os toma.

No Hotel, Laura confronta Verónica com a verdade, diz que descobriu o caso dela com Gonçalo. Verónica mostra-se aliviada e Cris acaba por confessar à mãe que sabia e que não lhe contou nada. Laura fica de rastos.

Verónica sai e dirige-se ao Mercado para se encontrar com Gonçalo. Discutem e Gonçalo culpa-a por ter sido expulso de casa e diz-lhe que não vão ter mais nada. Verónica não quer falar sobre eles mas sim sobre Cris pois Érica está grávida e não sabe quem é o pai, pode ser Cris ou Luís. Cris chega, nesse momento, ao Mercado e começa com acusações quando Gonçalo lhe conta da gravidez de Érica.

Em casa dos Blanco, Cris e Luís confrontam Érica com a gravidez. A jovem diz-lhes que não sabe se quer ter a criança e pede-lhes tempo para digerir a situação.

Bernardo diz a Paula que não quer tomar a medicação porque desconfia que o pai trocou os comprimidos. O jovem fica completamente descontrolado pela medicação que o pai lhe deu e quer sair de casa, diz que vai contar a verdade a toda a gente. Érica tenta impedir o irmão, mas Bernardo empurra-a. Félix, ao ver o filho naquele descontrolo, liga para o 112 e os enfermeiros vêem-se obrigados a colocar Bernardo num colete de forças.

Em Londres, Matilde acorda da operação e dá pela presença de Nazaré. Nazaré fica radiante quando percebe que a mãe acordou mas rapidamente se gera o pânico quando Matilde constata que está cega.

Dr. Carson examina Matilde e diz que estas situações podem ocorrer no tipo de operação que é. Podem fazer reabilitação visual mas não há garantias de que resulte. Nazaré tenta consolar a mãe.

Olívia vai no seu carro quando lhe cai o telemóvel e ela se baixa para o apanhar. Ao mesmo tempo, Bernardo está na ambulância e pede que o soltem. Olivia provoca um despiste e a ambulância acaba por bater.

Olívia sai disparada do carro e corre para a ambulância. Ela e um dos enfermeiros ajudam o outro a sair da ambulância quando reparam que Bernardo já não está lá.