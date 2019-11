Resumo: 40º Episódio - 1 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Matilde e Nazaré estão prontas para sair de casa quando tocam à campainha. Duarte chega e diz que vai para Londres com elas. Nazaré fica muito feliz mas não deixa de se sentir culpada por saber que está a enganar o namorado.

Na receção do Hotel, Laura confronta Gonçalo com a traição. Chora e apesenta-lhe as malas já feitas. Gonçalo ainda tenta desculpar-se, mas em vão.

Em Londres, já no hospital, Nazaré recebe sms de Félix a dizer que já lhe transferiu o dinheiro. O Dr. Carson chega ao quarto e fala com Matilde antes de ser levada pela equipa médica.

Em casa dos Blanco, Verónica revoltada com Félix por este querer internar Bernardo. Félix está no computador e vê histórico de pesquisas sobre como abortar e acusa Verónica do que aconteceu a Cláudia. Verónica diz que não teve nada a ver com isso e que, na verdade, nem sabia que Cláudia estava grávida.

Nazaré e Duarte assistem à operação de Matilde. Tudo corre com normalidade até que as máquinas começam a apitar e Nazaré entra em desespero começando a bater no vidro da galeria.

Matilde está a ser reanimada e Nazaré perde as forças por ver a mãe naquele estado. Duarte e enfermeira tiram Nazaré dali.

Gonçalo vai ter a casa de Heitor e pede ao amigo que lhe dê guarida pois foi expulso por Laura porque a traiu com Verónica.

Verónica fala com Érica sobre a pesquisa no computador de Félix. A filha acaba por lhe confessar que está grávida. Verónica diz-lhe que não conte nada ao pai e promete que a vai ajudar.

Em Londres, Nazaré está nervosa por não saber notícias da mãe. A enfermeira chega dizendo que Matilde está bem e que o Dr. Carson virá falar com eles.

No Lar, Ismael vem contente para oferecer um presente ao bebé de Cláudia. Esta começa a chorar e conta ao amigo o que aconteceu.