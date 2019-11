Resumo: 39º Episódio - 31 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré pega a mãe ao colo em completa euforia. Diz que o Dr. Murilo disse que o tumor diminui e que já pode ser operada pelo Dr. Carson em Londres.

Érica está preocupada com Bernardo depois do surto na apresentação na Atlântida. Verónica diz que o filho já está medicado e que ficará mais calmo. Félix exige-lhe que arranje uma solução e que afaste Bernardo dali.

Gonçalo está a atender um hóspede no Hotel quando o seu telemóvel toca. Laura atende e fica em choque quando ouve a voz de Verónica.

Nazaré fala com Verónica, diz que a mãe vai ser operada no dia seguinte e que precisa de ir para Londres. Verónica confronta-a, fria, dizendo que a não ser que leve Duarte com ela, a mãe não vai a lado nenhum.

No restaurante, Matias pede a Glória o almoço. Glória traz prato gourmet da nova carta proposta por João e Matias fica revoltado afirmando que a mãe não devia mudar a carta do restaurante.

Nazaré, cumprindo o plano de Verónica, pede a Duarte que vá com ela para Londres. Duarte explica a Nazaré que não pode abandonar a empresa num momento de crise mas que, se algo correr mal, apanha o primeiro avião para Londres. Félix aproxima-se e descansa o sobrinho convencendo-o de quem deverá ir com Nazaré e deixar a Atlântida à responsabilidade dele e da tia.

No Hotel, Laura vê as imagens das câmaras de vigilância e apanha Verónica a subir as escadas seguida de Gonçalo, passado uns segundos. Laura chora quando confrontada com a traição do marido.

Félix regressa a casa e encontra o filho muito agitado e continuando a acusá-lo como fez na Atlântida. Félix perde a cabeça, destrói o quadro da investigação de Bernardo e fecha-o no quarto.