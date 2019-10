Resumo: 36º Episódio - 28 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cláudia chora porque perdeu o bebé e Félix tenta acalmá-la, dizendo que fazem outro e que não vai desistir dela.

Nazaré fala ao telemóvel com Dr. Murilo, que lhe diz que Matilde está estável. Duarte chega e Nazaré apressa-se a ir ao quarto para mandar Félix embora. Félix despede-se de Cláudia, diz que a ama e que vai ficar tudo bem.

Já em casa, Verónica provoca Félix com o facto de Cláudia ter perdido o bebé. Félix diz-lhe que tal como ela sofre com a morte da irmã, também ele está a sofrer com esta situação. Verónica lembra-se do que aconteceu com Rute e promete vingança.

Na casa dos Carvalho, Sofia, um pouco nervosa e culpada, preparou uma surpresa para Heitor. Quando Heitor chega, confronta Sofia com o beijo a que assistiu e ela explica, diz que o escolheu a ele e à família. Heitor não se controla e bate violentamente em Sofia.

Dolores vai até ao Hotel para fazer uma surpresa a Carlos. A muito custo, consegue convencer Laura a dar-lhe a chave do quarto. Quando entra, Dolores perfuma-se à espera que o seu amado chegue. Dolores descobre um caderno de esboços e começa a reconhecer o traço. Fica cada vez mais nervosa, e enquanto continua a procurar por alguma prova, vê um desenho seu com o fio de ouro que penhorou.

Já de manhã, na casa dos Carvalho, Sofia evita olhar diretamente para os filhos. Pipo repara no rosto da mãe mas, nesse momento, entra Heitor, que lhe diz que a mãe bateu num móvel.