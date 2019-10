Resumo: 35º Episódio - 25 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gonçalo manda Verónica embora e diz-lhe que isto não vai voltar a acontecer. Verónica sai humilhada e cruza-se com Cris. Cris entra no quarto, muito revoltado, discute com Gonçalo e diz-lhe que só não vai contar nada pela mãe e não por ele.

Na casa dos Soares, Carlos elogia Dolores e insinua-se. Dolores fica com algum receio e conta-lhe que o único homem a quem se entregou e que amou verdadeiramente foi Joaquim. Carlos acha que ela tem direito a tentar ser feliz outra vez e beija-a.

Cláudia foi ter com Nazaré para saber como está Matilde. Nazaré conta à amiga que vão manter a mãe sob observação para ver em que estado está o tumor. As amigas fazem as pazes e acordam não falar mais de Félix.

Quando Cláudia está de saída para o lar, é perseguida por dois encapuzados que a espancam e lhe dão pontapés na barriga. Cláudia acaba por desmaiar e, das sombras, vemos Verónica com um ar vitorioso.

Laura está a fazer a cama do quarto onde Gonçalo esteve com Verónica. Vê umas chaves e fica desconfiada. Cris entra em defesa do pai e diz que foi ele que lá esteve deitado. Laura fica desconfiada.

Érica vai ter com Ana ao Hotel. Em pânico, confessa à amiga que está grávida e que não sabe quem é o pai.

Heitor convida Sofia para almoçar. Esta inventa uma desculpa, de que tem de ir ao banco para não almoçar com o marido. Heitor fala com Félix e percebe que Sofia lhe está a mentir.

Na casa Gomes, Toni chega e oferece um colar a Nazaré. A jovem discute com ele e acusa-o de andar a roubar novamente. Toni diz que comprou o colar honestamente e que não vai desistir do amor de Nazaré.

Érica, desesperada, procura na internet artigos sobre drogas e gravidez. Ana tira-lhe o tablet e diz que só está a fazer isto porque não sabe quem é o pai do bebé, mas que tudo se vai resolver.

Na entrada do Hotel, Sofia chega para se despedir de Rogério. Ela diz-lhe que não sente o mesmo que ele e que não trocaria a sua família por uma aventura. Sofia dá um beijo a Rogério, em tom de despedida. Heitor, que está escondido, vê tudo.