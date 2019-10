Resumo: 32º Episódio - 22 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Atlântida, Duarte convoca os funcionários para anunciar o regresso do tio. Duarte diz que cometeu um erro e que espera que o tio saiba e consiga perdoá-lo.

Já no seu gabinete, Félix fala com Nazaré. Ela quer falar sobre a mãe mas Félix avisa-a que ainda a pode acusar de ser cúmplice de Tozé e insiste para que esta não deixe Duarte voltar para casa.

Duarte desliga chamada de Laura e comenta com Nazaré que as suspeitas acabaram. Nazaré força um sorriso e pede-lhe que continue lá em casa com ela.

Gonçalo diz a Verónica que Cris não vai contar nada do que viu, mas diz-lhe que eles não vão voltar a encontrar-se porque quer recuperar o seu casamento com Laura.

Cláudia fica feliz por Félix estar finalmente liberto da chantagem de Verónica. Félix fica aflito e dá-lhe a volta, mostrando-lhe que Verónica ainda o pode tramar se quiser.

Já em casa de Nazaré, Cláudia fala com a amiga e diz-lhe acreditar na inocência de Félix. Nazaré perde a cabeça e avisa Cláudia para não lhe falar mais enquanto não mudar de ideias.

Bernardo está muito revoltado. Percebe que Patrícia lhe mentiu e que não havia atividade nenhuma na praia. Verónica mostra a Bernardo fotografias que tirou de Matias e Patrícia a darem um beijo e diz ao filho para esquecer aquela mulher.

No lar, Ismael entrega a João uma carta que o deixa bastante emocionado. João diz que é a neta quem lhe escreve e acaba por confessar que esta relação distante que tem com a família é porque ele traiu a mulher e os filhos nunca o perdoaram.

No hotel, Bernardo pergunta a Ana se viu Patrícia e diz-lhe que precisa de falar com ela. Nesse momento, Patrícia e Matias entram juntos e Bernardo fica completamente fora de si e acusa-a de ser uma mentirosa. Sai a correr, Patrícia vai atrás dele e Bernardo só não é atropelado porque Verónica chega no momento certo e se atira para cima do filho.

Em casa dos Soares, Dolores e Carlos (também personagem Joaquim) bebem um chá enquanto Carlos se declara a Dolores dizendo-lhe que ela é uma mulher fantástica. Dolores está algo reticente e explica-lhe que o único homem ao qual se entregou por completo foi a Joaquim e sofreu uma desilusão muito grande. Carlos não desiste e acabam por se beijar.