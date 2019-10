Resumo: 30º Episódio - 18 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cris está em casa de Érica. Foi falar com ela para lhe dizer que gosta mesmo dela. Érica pede-lhe desculpa e diz que não lhe devia ter mentido. Luís vê o abraço deles e apressa-se a ir embora.

Toni segue Heitor, sem que este repare, e ouve a sua conversa com Tozé.

Já no restaurante, Toni está muito ansioso e conta à mãe que vão fazer a folha a um tipo que ele não gosta e que não sabe o que fazer. Glória diz que acredita no bom senso do filho e que este fará o melhor.

Em casa de Nazaré, Toni diz-lhe que podia ter ficado calado mas acaba por lhe contar que vão fazer mal a Duarte pois ouviu uma conversa de Heitor com Tozé.

Já na Quinta, Duarte está a deixar uma mensagem a Nazaré quando ouve a porta e acha que é a namorada a chegar. Dá de caras com Félix que diz querer resolver o mau estar entre os dois. Tozé aparece, atrás de Félix, e ameaça Duarte com uma faca.

Nazaré e Toni acabam de entrar nesse momento e Nazaré vai para ir ao encontro de Duarte mas Toni trava-a.

Tozé avança para Duarte e Félix mete-se entre os dois acabando por levar uma facada, para seu espanto. Tozé fica boquiaberto com o que acabou de fazer e começa a fugir enquanto Duarte ampara o tio.

Tozé foge e Toni sai a correr atrás dele. Enquanto Nazaré chama a ambulância, Félix implora ao sobrinho que acredite na sua inocência. Diz-lhe que seria capaz de morrer por ele e pelo irmão.

Já em casa, Duarte conta à tia e aos primos que o tio levou uma facada para o proteger. Nazaré percebe rapidamente que aquilo foi tudo um plano engendrado por Verónica.

Duarte desabafa com Toni e Nazaré e agradece-lhes a ajuda. Sente-se culpado por ter desconfiado do tio e Nazaré conforta-o embora saiba a verdade.

No Porto, Carol e Tiago dormem dentro do barco. As amarras soltam-se e o barco avança mar a dentro sem que eles reparem.

Féliox e Verónica falam sobre o sucedido e constatam que têm de avançar com a 2º parte do plano para acabar de vez com as dúvidas de Laura e de Duarte.

Matias e Patrícia passaram a noite juntos no Hotel. Ele diz-lhe que gosta dela mas Patrícia não se quer envolver demasiado pois, muito em breve, vai embora.

Ana e Pipo estão na praia à procura de Carol e Tiago e avistam o barco onde eles estão. Ana prontifica-se a entrar no mar para os ajudar. Chegam à praia, os três, e Pipo pega na irmã ao colo. Todos aplaudem e a alegria é geral.