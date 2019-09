Resumo: 3º Episódio - 11 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

A Caravana Solidária chega e começa a distribuir mantimentos pelas pessoas. Duarte oferece-se para ajudar.

Ao chegar à Atlântida, Nazaré é surpreendida por Verónica, que lhe repreende a escolha de guarda-roupa e que, se quer trabalhar ali, precisa de um banho de loja.

De regresso ao escritório, com um look totalmente novo, Nazaré mostra-se desconfortável vestida daquela forma, mas Verónica explica-lhe que ela está ali para satisfazer os desejos de Duarte. Nazaré, furiosa, tira a roupa e, de cuecas e soutien entra de rompante no Gabinete da Presidência a descompor Duarte, que não percebe nada do que se está a passar.

Em casa, Érica fica impressionada com o esquema que Bernardo está a fazer para descobrir as causas que levaram ao incêndio.

Toni está de cabeça perdida ao saber que morreram 3 pessoas no incêndio, uma dela grávida. Diz a Heitor e aos restantes incendiários que, se for preso, não vai sozinho. Heitor avisa-os que, se alguém falar, quem sofre são as famílias.

Félix volta a casa de Nazaré e pede-lhe para falarem. A rapariga continua zangada e de pé atrás. Félix explica-lhe que percebeu tudo mal e oferece-lhe a cura da mãe, em troca da proximidade com Duarte.

No mercado, Toni goza com Bernardo, mas Duarte aparece e defende o primo.

Duarte envia uma mensagem a Verónica e a Félix, que aguardam impacientes, sem saber o que o sobrinho lhes quer. Duarte chega e comunica-lhes que vai assumir a presidência da empresa e que conta com a ajuda deles. Os dois ficam em choque.

Verónica acha que Duarte não está preparado para assumir a presidência. Félix tenta disfarçar o desagrado e dá apoio ao sobrinho.

Já sozinhos, Verónica está furiosa, mas Félix diz-lhe que tem de se controlar e que, com a ajuda de Nazaré, vão conseguir afastar Duarte da empresa.

Nazaré explica a Cláudia que não tem outra solução se não aceitar a proposta de Félix. Cláudia acha que Toni não vai gostar disso.

Rute está ansiosa e diz a Verónica que precisa de falar com ela. Verónica assente, mas sai para ir buscar a mala, quando volta, diz que Félix também quer ir com elas. Rute gela, diz que não é boa ideia e vai embora.

Patrícia está na mata, a avaliar a área ardida, quando cai numa ravina. Em pânico, grita por socorro. Bernardo, que anda por ali a recolher provas, entre elas, a placa da pick up de Toni, ouve os gritos de socorro e vai ajudar Patrícia, salvando-a.

Duarte fala com os funcionários e diz-lhes que vai assumir a presidência da empresa.

Joaquim diz a Hernandez que quer pôr a casa à venda e que vai voltar para Portugal.

Bárbara aparece com Félix em casa de Dolores, para ele fazer uma oferta pelos terrenos ardidos. Dolores recusa.

À porta da discoteca, Duarte o que levou Nazaré a comportar-se daquela maneira na empresa. Ela diz que foi um mal-entendido, mas que Félix já esclareceu tudo. Duarte aproveita o momento para lhe contar que vai assumir a presidência da Atlântida e que ela contribuiu para essa decisão.

Pronto para o seu primeiro dia de trabalho, Duarte entra na Atlântida. Félix diz que vão ter uma reunião com um cliente importante. Verónica aproveita para pedir desculpa ao sobrinho e dar-lhe o seu apoio.

Nazaré chega e pede desculpa pelo que aconteceu. Félix quer falar com Nazaré, finge-se prestável e diz que a quer ajudar, oferecendo os melhores tratamentos a Matilde. Em troca Nazaré só tem de cuidar de Duarte. A rapariga fica muito agradecida.

Nazaré entra no gabinete de Duarte. Bárbara fica revoltada ao perceber que a contrataram, contando a Duarte que ela é a filha do assassino da sua mãe.

Ismael rouba o terço de ouro da mala de Ermelinda e mostra-o a Toni, pedindo 60% da venda.

Matias mostra a Toni fotografias de Nazaré e Duarte a conversarem na discoteca.

No mercado, Garret Mcnamara aproxima-se de Matias e felicita-o pela prestação do outro dia.

Na Atlântida, Duarte, Félix e Verónica estão reunidos com o cliente, que pede a opinião de Duarte sobre qual a melhor opção. Depois de alguma hesitação, Duarte acaba por responder com segurança, deixando o cliente muito satisfeito e pronto para fechar negócio. Nazaré felicita Duarte, enquanto Félix e Verónica trocam um olhar de desagrado.

No hospital, Gonçalo acorda, está consciente, mas ainda não fala.

Duarte convida Nazaré para ir beber um copo, mas ela recusa.

Confrontada por Toni, Nazaré conta-lhe que Félix vai pagar os tratamentos da mãe, que a estão a ajudar e que não se vai afastar de Duarte. Toni acha toda a situação muito estranha.

Verónica vai a casa de Rute. Encontra-a muito fraca e fica em choque. Rute conta à irmã que estava grávida, mas fez um aborto porque foi violada.

Verónica tenta ajudar a irmã, mas Rute já está muito fraca. Antes de morrer, segreda-lhe o nome de quem a violou e fá-la prometer que o vai fazer pagar. Verónica fica gelada.