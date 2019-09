Rogério Castro

Ele vem de Lisboa e é o líder da caravana solidária que pretende ajudar na recuperação das casas e das famílias que perderam tudo no Grande Incêndio. Tem um filho de 13 anos, Tiago, que o acompanha para todo o lado. O seu único hobby é o surf e sonha apanhar uma onda gigante. Raramente é visto em companhia feminina fora das horas de trabalho. Foi casado com Edite, de quem recusa falar ou sequer lembrar-se. A mulher era drogada e quase matou o filho ao sacudi-lo quando era bebé. Rogério deixou-a e ficou com a custódia total da criança.