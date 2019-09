Matilde Gomes

Aposentada, está separada de Joaquim, de quem tem uma filha, Nazaré.

Foi-lhe diagnosticado um tumor no cérebro que não pára de crescer, num sítio onde nenhum médico se atreve a tocar. A doença mudou-a, sente que, ela e a filha, não mereciam todo o sofrimento porque estão a passar. A Nazaré é o seu maior orgulho, apesar de saber que a filha tem o coração ao pé da boca e é impulsiva, sabe também que criou uma mulher com os valores no sítio.

Matilde era uma mulher feliz, até ao dia em que Joaquim desapareceu e a deixou sozinha, com uma filha por criar. O desgosto e a descoberta da traição com Dolores fizeram-na entrar num estado de depressão profundo.