É o outro lado do espelho de Toni, o mais antagónico reverso da medalha. Bom rapaz, trabalhador e sem tempo para disparates. Só um, vá… É apaixonado pela namorada do irmão. Que azar, certo? Ainda por cima, porque prefere amar em silêncio do que tentar conquistá-la. Nunca trairia o irmão dessa maneira.

Matias faz surf das ondas gigantes. Trabalha, juntamente com a mãe Glória e o irmão, no Mercado.