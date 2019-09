Joaquim Gomes

Há muito tempo que Joaquim deixou de ser o campónio que fugiu para Espanha com uma mão à frente e outra atrás, que comeu dos contentores do lixo e mendigou nas ruas de Barcelona. Ele aprendeu a sobreviver. Primeiro, a fazer caricaturas nas Ramblas, depois aperfeiçoando a sua arte copiando obras nos museus da cidade, tornando-se num dos falsificadores de quadros mais solicitados da Península Ibérica. Ganhou dinheiro e a proteção de uma quadrilha com os seus talentos, mas decide deixar tudo isto para trás depois de saber que António morreu. É hora de voltar a Portugal. Joaquim desaparece e deixa a quadrilha sem ninguém que o substitua. Só que escapar não é tão fácil como ele pensa e os antigos “empregadores” vêm cobrar.