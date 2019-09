Glória Silva

Glória é mãe de Matias e Toni e protege os seus meninos de tudo e de todos. Os irmãos exploram uma banca de peixe fresco que vão buscar logo de madrugada à lota, enquanto Glória tem um restaurante típico no primeiro andar.

Glória não imagina que, dos dois filhos de ouro, só um é que se aproveita. Recusa com violência as acusações de quem lhe quer abrir os olhos, sendo capaz de pegar na faca de amanhar peixe para fazer valer a sua opinião. É tudo inveja por eles serem os Reis do Mercado!