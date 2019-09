Ermelinda Marques

É reformada, mulher de Floriano e mora fora da Nazaré com ele.

Sabem aquela coisa que se diz, que os opostos se atraem? Com Ermelinda e Floriano não é assim. São farinha do mesmo saco. Se um diz mata, o outro diz esfola. Se ele quer ficar na ramboia até à uma da manhã, ela diz que fica até às duas, se ela quer beber um copo, ele diz que são dois. São dois velhos gaiteiros e com muito orgulho.

Ermelinda gosta de inventar ditados populares e dizê-los como se existissem desde sempre. Tem um para todas as ocasiões.