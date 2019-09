Érica Blanco

Filha de Félix e Verónica e possivelmente a única rapariga no mundo capaz de confundir os nervos de Luís. São rivais no surf, com ela a ameaçá-lo seriamente no pódio. Ele acusa-a de usar o dinheiro do pai para comprar as melhores pranchas, enquanto ela o acha um campónio com sorte e mania.

Érica tem uma relação aberta com Cris. Está com ele para se divertir e porque os dois juntos podiam ser os donos da praia, se não fosse o parolo do Luís.

Érica também é conhecida por organizar festas PnP (Party and Play), onde quase tudo é permitido.