Dolores Soares

Há 20 anos, Dolores esteve irremediavelmente no centro do furacão que lhe mudou a vida para sempre. Com a morte de Alfredo e a fuga de Joaquim, ela não conseguiu sair ilesa do escândalo. Com o adultério tornado público, uma menina pequena e um bebé nos braços, viu muitas costas voltadas, foi criticada e insultada publicamente, chegando a ser acusada de cumplicidade no homicídio do marido. Ficou sozinha, passou muitas necessidades, mas o facto de ter uma família para criar não a deixou ir abaixo. Lutadora, forçou-se a colar os pedaços do seu coração para, com o pouco que tinha, reerguer a vida e providenciar um futuro para os filhos. Chegou a passar fome para que eles pudessem comer e isso só a fez mais forte. Nunca mais quis homem. Recalcou os sentimentos por Joaquim e dedicou-se à família.