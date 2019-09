Bernardo Blanco

É o irmão mais novo de Érica e a única pessoa para quem ela olha com alguma benevolência. É um Autista Altamente Funcional e sempre foi protegido pela mãe e rejeitado pelo pai, que recusa a sua condição e o acha um inútil. Bernardo é um ser excecional, que vive no seu mundo. Tem dificuldade em lidar com emoções, fazer contacto visual, estabelecer relações, ou mostrar afeto. Nunca teve uma namorada, nem qualquer tipo de relação física com uma rapariga, ou rapaz. É puro, tímido e ingénuo e não sabe como lidar com a maldade. A mãe é a sua maior defensora e fá-lo com devoção, perfeitamente alerta para o desprezo do pai.