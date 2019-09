Bárbara Soares

É uma lutadora como a mãe, mas a sua ambição desmedida faz com que lute pelas coisas erradas: dinheiro, posição social, uma vida sem esforço. Desde pequena que queria mais do que podia ter. Era muito agarrada ao pai e a sua morte traumatizou-a. Não respeita a mãe por causa do adultério e culpa-a pela vida de miséria que teve. Tem a mania da grandeza, recusa-se a ajudar e despreza o irmão Luís por não ter ambição.

“Namora” com Duarte… acha ela. É mais uma amizade colorida, já que o herdeiro da Atlântida não gosta de compromissos. Bárbara sabe que ele tem outras mulheres, mas fecha os olhos porque está convencida de que irá ganhar o coração do sedutor e conseguir que ele lhe ponha finalmente o anel no dedo. Mas quando Nazaré aparece na vida de Duarte, ela percebe que tem ali um grande problema para resolver.