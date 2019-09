António Blanco

António gere a Atlântida com a ajuda do irmão Félix e, apesar dos seus esforços para que o único filho se interesse pelo que irá herdar, este prefere divertir-se em festas e viagens, seguro de que esse dia estará distante. Mas não está. Pouco antes de ir com o filho para a quinta da família, António descobre que Félix planeia um incêndio de grandes proporções para comprar a madeira mais barata. António, discute com o irmão, ameaça expô-lo e entregá-lo à polícia, se ele não cancelar tudo. Mas esta discussão só vem acelerar aquilo que Félix e a mulher Verónica planeiam há anos: cravar as garras no império de António, mesmo que isso signifique a morte dele.