NAZARÉ: Episódio da novela é líder absoluto de audiências!

O episódio de ontem da novela Nazaré, onde Verónica tem a certeza que viu Félix em casa, alcançou o seu melhor resultado de sempre, tendo liderado, no universo dos canais generalistas, com 28,6% de share e 17,4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 645 mil e 100 telespetadores que acompanharam o episódio do primeiro ao último minuto.

Nos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a novela também liderou, no universo dos canais generalistas, com 26,4% e 27,0% de share respetivamente.

Em termos de perfil o episódio de ontem de Nazaré liderou em todos os targets (no universo dos canais generalistas), recolhendo assim a preferência de todos os portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes D e E, com mais de 55 anos e nas regiões do Norte e Sul.