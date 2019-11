Resumo: 53º Episódio - 20 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Matias anota os pedidos do take away enquanto João distribui os panfletos da inauguração do Barbataine. Toni liga a Nazaré e convida-a para irem lá jantar.

Na Atlântida, Nazaré, já vencida pelo cansaço, acede a ir jantar com Toni. Vê Duarte e tenta meter conversa com ele mas em vão. Sofia diz-lhe para ela não se rebaixar.

No Lar, Cláudia está cabisbaixa e farta da insistência de Félix. Ismael repara e diz-lhe que Félix não presta e que o devia esquecer. Embora que muito atrapalhado, acaba por convidá-la para jantar.

Carol assusta-se quando entra e vê o irmão desmaiado no chão. Acha estúpido Pipo deixar de comer por achar que não está em forma. Pipo faz um acordo com a irmã e diz que se ela não contra nada aos pais, ele também não conta das mensagens de ANON.

Ismael prepara-se para ir jantar com Cláudia quando aparece Heitor que lhe aponta uma arma e diz-lhe que fique em silêncio e o siga. Ismael vai, sem ripostar. Quando Cláudia chega, não o vê e sai a correr quando Floriano lhe diz que Ismael saiu com Heitor.

Já no Restaurante, Toni preparou uma mesa com ambiente romântico e Nazaré não gosta do que vê. Duarte chega e vê-os. Nazaré não quer dar falsas esperanças a Toni e acaba por sair sem jantar.

Duarte vai ter a casa de Nazaré e diz-lhe que não precisa de ir trabalhar amanhã porque está despedida. Nazaré fica desesperada e pede a Duarte que reconsidere. Duarte diz que a viu a jantar com Toni e que não aguenta ter de se cruzar com ela todos os dias e fingir que está tudo bem.

Cláudia entra na Atlântida pela porta das traseiras quando começa a ouvir barulho de murros e pontapés. Corre para o gabinete de Félix quando vê Heitor a agarrar Ismael enquanto Félix lhe bate com violência. Cláudia grita e pede que parem, diz a Félix que ele é um monstro, que tudo o que Nazaré lhe contou era verdade e que nunca mais o quer ver. Ameaça ligar a Laura mas acaba por não o fazer e leva Ismael apoiado em si para fora dali.

No Lar, Cláudia trata os ferimentos de Ismael. Ele diz-lhe que deviam fazer queixa, mas ela não é capaz. Ismael questiona-a sobre as acusações que fez a Félix, mas a enfermeira pede-lhe que se mantenha afastado da família Blanco.