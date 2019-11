Resumo: 45º Episódio - 8 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré quer ajudar Duarte a provar que a encomenda da Philippe Starck não foi mal feita por Duarte e que este está a ser tramado por alguém. O casal tenta de tudo para aceder às câmaras de vigilância e conseguir provar que a culpa não foi de Duarte. Félix confronta Nazaré, diz-lhe para ter cuidado com a ajuda que dá a Duarte e com as lutas que trava com ele e Verónica pois ficara sempre a perder. A jovem diz-lhe que está farta desta chantagem e que eles já não lhe podem fazer nada porque a mãe já foi operada. Félix conta-lhe que o dinheiro que pagou essa operação foi dinheiro sujo e que, por isso, ela pode ser acusada e acabar na prisão.

Quando Nazaré vai ver a sua conta bancária constata que está mesmo nas mãos de Félix. Apressa-se a ligar para pedir que as imagens do pc de Duarte sejam enviadas só para si.

Na casa dos Soares, Toni pergunta a Bárbara o que se passou com os cartões. Bárbara explica-lhe que tem uma divida de 3.000€. Toni prontifica-se a ajudá-la.

Verónica está furiosa porque Cláudia chamou enfermeiros para levarem Bernardo. Verónica quer levar o filho para casa mas Cláudia diz-lhe que tem indicação de Félix para que Bernardo siga para o internamento. Verónica perde a cabeça e leva o filho dali para fora contra a vontade de Cláudia. Já em casa, todos estão felizes por Bernardo estar de volta. Bernardo, em pânico, diz que tem medo do pai, que ele o quer internar porque já percebeu que o filho sabe mais do que devia.

Quando Félix chega a casa, Bernardo fica muito agitado. Acabam por concordar que Bernardo pode ir para a Quinta da família e contratam uma enfermeira que tome conta dele.

Heitor quer ir passar o fim de semana fora sozinho com Sofia. Ela diz-lhe que não vai com ele a lado nenhum e avisa-o que se lhe bate mais alguma vez vai fazer queixa às autoridades.

João vai visitar Matilde e apresenta-lhe Olívia. Olívia pergunta ao avô se namora com Matilde e ele diz-lhe que ainda não. João oferece a sua ajuda a Matilde para a tudo o que precisar.

Toni fala com Ismael e diz que precisa de arranjar dinheiro para ajudar uma amiga. Ermelinda e Floriano falam sobre a herança que lhes deixaram e dizem que não sabem o que vão fazer à esmeralda. Toni fica atento à conversa.

No Mercado, Toni conta a Bárbara a conversa sobre a esmeralda. Bárbara decide aproximar-se do casal para conseguir que lhe deem a esmeralda.

Carol troca mensagens com ANON (uma “personagem” anonima nas redes sociais) que lhe lança um novo desafio- Carol tem de estrelar um ovo de olhos vendados. Gonçalo chega e, deparando-se com aquela parvoíce, acaba com a brincadeira e repreende Carol.