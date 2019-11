Resumo: 43º Episódio - 6 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já de regresso a casa, Nazaré desabafa com Duarte o quão revoltada está com a situação em que Matilde se encontra. Duarte consola a namorada e esta pede-lhe desculpa por estar a ser egoísta e por só falar nos seus problemas enquanto toda a família está em pânico com o desaparecimento de Bernardo.

Estão todos na apresentação do renovado Le Barbataine (o restaurante Barbatanas). Glória dá as boas-vindas aos convidados e começa a servir. Todos ficam admirados a olhar para o que está nos pratos e para a tentativa de requinte (à imagem de um restaurante de Chef).

No Mercado, Bárbara e Dolores falam com Luís sobre a gravidez de Érica. Laura, que vai a passar, ouve a conversa e percebe que Gonçalo já sabia. No Hotel, Laura dá um raspanete aos dois e diz a Cris que era melhor que Érica não tivesse aquele filho.

De volta ao Lar, Ermelinda e Floriano refilam com João por causa da comida do restaurante. João fica a saber, por Cláudia, que Matilde ficou cega a seguir à operação.

Félix e Verónica estão reunidos com o conselho da Atlântida. Duarte entra e pede uns dias para arranjar uma solução. Félix diz ao sobrinho que o que os membros querem mesmo é que Duarte se afaste.

Apesar de revoltado, Duarte acaba por aceitar a “suposta” decisão do conselho e acata quando Félix lhe diz que têm de recuperar a confiança dos clientes. Félix está feliz por ter conseguido afastar Duarte e propõe a Verónica um brinde. Esta recusa-se a fazer brindes quando Bernardo continua desaparecido.

Joaquim vai ter com Sofia a casa quando Heitor chega. Heitor fica desconfiado, começa a fazer perguntas a Sofia e tenta beijá-la à força. Gonçalo chega e avisa-os que os gritos da discussão se ouviam lá fora.

No Mercado, Dolores e Luís elogiam a forma dedicada com que Bárbara trabalha. Bárbara recebe uma carta, fica muito preocupada e pede um adiantamento à mãe. Luís tira-lhe a carta.

Matias está a ver o livro de contas e reclama com Glória. Entretanto João chega com o Jean Luc e diz a Glória que ele a vai ensinar a cozinhar.