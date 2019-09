Nazaré estreia na liderança e dá recorde à SIC

Tiago Caramujo

A mais recente aposta da SIC na ficção nacional estreou ontem em prime time - a novela ‘Nazaré’ liderou em termos absolutos com 29.9% de share e 15.6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 476 mil e 200 telespectadores que acompanharam a novela do primeiro ao último minuto.

Desde ‘Coração D’Ouro’, em setembro de 2015, que a SIC já não alcançava um valor tão alto na estreia de uma novela. Registou-se também a maior diferença para a concorrência desde 2013, aquando da estreia de ‘Sol de Inverno’. ‘Nazaré’ somou 13,6 pontos de vantagem em relação ao produto concorrente no mesmo horário.

Em termos de perfil a novela ‘Nazaré’ liderou (no universo dos canais generalistas) em todos os targets recolhendo assim a preferência de todos os portugueses, tendo liderado em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes D e E, com mais de 45 anos e nas regiões do Centro e Sul.

No target comercial – A/B C D 25/54 – a novela também liderou em termos absolutos com 31.6% de share e no target A/B C D 15/54 liderou no universo dos canais generalistas com 29.5% de share respetivamente.

No digital, a página da SIC registou o 3º melhor dia de sempre, tendo a estreia de ‘Nazaré’ impulsionado este resultado.

‘Nazaré’ é uma novela com um forte cariz português, ambientada numa zona de grandes tradições, que conta a história de uma filha que faz tudo para salvar a mãe e de como uma tragédia como um grande incêndio pode transformar tantas vidas e toda uma comunidade. Escrita por Sandra Santos e produzida pela SP Televisão, ‘Nazaré’ conta com um elenco de luxo: Carolina Loureiro, José Mata, Afonso Pimentel, Ruy de Carvalho, Albano Jerónimo, Inês Castel-Branco, Custódia Gallego, Sandra Barata Belo, entre muitos outros.