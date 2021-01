Coração na Boca - Resumo - PARTE 3: Por onde andei

Trabalhou numa padaria na adolescência, para ajudar a sustentar a família. “Odiava já o cheiro de pão”, admite Ljubomir Stanišić nesta terceira parte do filme documental sobre a sua vida. “Não via aquilo como meu futuro. E hoje em dia, quando olho para trás, rio-me!...”

Neste pequeno bocado desta grande história, acompanhamos o adolescente rebelde que atravessou a Europa sozinho, com pouco mais 100 euros no bolso no seu caminho meteórico até chef rock-star. São mais de 20 anos de uma inquietude permanente, de uma busca incessante, de uma curiosidade sem fim. Já dizia a revista Comer em 2013: “Para Ljubomir, o mundo não chega. O público agradece.”