Coração na Boca - Resumo - PARTE 2: De onde venho

Entramos em Sarajevo com uma bola na mão e uma guitarra no ar. Entramos nas entranhas dele, de Ljubomir, nascido na capital da Bósnia.

Na Parte 2 deste filme de uma vida, somos conduzidos pelo homem, mas é o miúdo que conhecemos. Os amigos de infância, a escola primária, o campo de basket, a casa... o lugar onde jogava às escondidas antes de rebentarem as granadas. Sentimos tristeza, sim. Mas fé, também. Na vida e no amor. E no poder do perdão.