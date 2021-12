Após a exposição do caso no programa, no início deste mês, a Câmara Municipal de Évora reuniu e deliberou manifestando o seu desagrado com a decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial: "Exigimos que anule os registos". Em conjunto com outras câmaras estão a ser reunidas todas as forças necessárias, para que em conjunto, "este tipo de patrimónios não possa ser objeto de registos".