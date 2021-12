A polémica em torno dos direitos do capote alentejano continua. O empresário, Fernando Moreira, apontado como autor do registo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial diz que não foi ele, mas alguém com o mesmo nome. Contudo, uma publicação na página de Facebook da empresa 'Rei das Samarras' feita no dia 23 de novembro, foi retirada depois da emissão anterior do 'Linha Aberta'.