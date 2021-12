"A primeira vez que entrei naquele hospital fiquei chocada com o que vi... Não eram pessoas, pareciam bichos"

Carlos tem graves perturbações mentais e já esteve internado compulsivamente no Hospital Sobral Cid, em Coimbra. Durante os cinco anos de internamento, Helena Silva foi visitar várias vezes o filho ao hospital psiquiátrico. No decorrer da entrevista, no programa de Hernâni Carvalho, a convidada confessou que o ambiente vivido dentro das instalações a deixou muito perturbada: "Eu fiquei chocada, muito comovida".