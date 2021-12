Uma mulher de 40 anos com perturbações do foro psicológico vive sozinha e sem assistência numa casa em Évora. Segundo o que o Linha Aberta apurou, junto de um familiar, as perturbações intensificaram-se com a pandemia e os confinamentos. Também os vizinhos já se queixaram e alertaram as autoridades dos "barulhos e do maus cheiros" mas a resposta é a de que "não podem fazer nada. Não conseguem lá entrar em casa".