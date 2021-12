No dia 24 de Agosto de 2001, doze dias depois de terem chegado ao Brasil e de serem dados como desaparecidos, os corpos dos seis empresários portugueses foram, finalmente, encontrados.

A filha de António Rodrigues afirma que este crime destruiu a sua vida e conta como descobriu a morte do seu pai: "Na abertura do telejornal... que os seis empresários estavam todos mortos"

As seis vítimas foram agredidas, baleadas e algumas enterradas vivas. Marlise Rodrigues teve acesso ao relatório da autópsia do pai e revela que o pai morreu com areia na traqueia.

Recorde o testemunho da irmã de uma das vítimas do massacre.

Abel Marques Fernandes podia ter sido uma das vítimas mortais mas não chegou a embarcar e contou tudo no programa "Júlia"