Luís Miguel Militão Guerreiro atraiu 6 empresários para a morte prometendo-lhes umas férias nas paradísicas praias de Fortaleza, no Nordeste brasileiro. Os seis empresários portugueses foram assassinados de forma cruel e violenta, há 20 anos e hoje falámos com Marlise Rodrigues, a filha de uma das vítimas que assegura que apesar da distância temporal e geográfica, vive com medo.

Recorde o testemunho da irmã de uma das vítimas do massacre.

Abel Marques Fernandes podia ter sido uma das vítimas mortais mas não chegou a embarcar e contou tudo no programa "Júlia"