Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 28 de junho - Parte 2

Francisco Preto desapareceu de Lisboa, onde vivia, a 14 de Junho do ano passado e, passados três meses, foi encontrado o seu braço nas Arribas do Douro. Mas como é que a vítima terá ido parar a Miranda do Douro? Veja a entrevista exclusiva à viúva, Francisca Preto, que terá sido a última pessoa conhecida a vê-lo com vida.