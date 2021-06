"Ele já tinha desaparecido outras vezes..." - Viúva de Francisco Preto quebra o silêncio

mais sobre

Francisca terá sido a última pessoa conhecida a ver Francisco Preto vivo e recorda o que fez para encontrá-lo. "A minha ideia foi que ele tivesse ido para lá [Picote, Miranda do Douro], já que ele tinha tanta vontade de ir para lá e normalmente as pessoas com Alzheimer lembram-se sempre das coisas mais antigas", diz.