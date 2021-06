Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 25 de junho - Parte 1

mais sobre

Cristina Figueiras foi surpreendida pelo ‘Linha Aberta’ ao ver as suas fotografias num perfil do Facebook que promete emprestar dinheiro a juros baixos, que tem inclusive uma imagem do seu cartão de cidadão. Foi logo à GNR e denunciou a situação. "Custa-me sair à rua porque parece que há sempre alguém a olhar para mim como se eu tivesse feito isto", diz.